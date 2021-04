Zalety rusztowań



Profesjonalne rusztowania powinny wyróżniać się na tle zwykłych rusztowań jakością wykonania. Stal, która używana jest w SLV Group jest lżejsza, wytrzymalsza i długowieczna. Dzięki temu mamy pewność, że rusztowania posłużą na lata i nie ulegną zniszczeniu. Polski system rusztowań fasadowych to przede wszystkim gwarancja jakości.

Dlaczego warto wybrać system rusztowań fasadowych SLV?



Rusztowania SLV są na rynku już od wielu lat. Oprócz współpracy z polskimi firmami zawierane są kontrakty z wieloma państwami europejskimi, a nawet z Azją i Afryką drogą morską. W związku z rozwojem nowoczesnych technologii rusztowania SLV dopasowują się do nawet najbardziej wymagających projektów. Warto wybierać to co sprawdzone i bezpieczne. Polski system rusztowań fasadowych oparty jest o wieloletnie testy i kontrole jakości. Przy odpowiednim montażu nie ma możliwości ryzyka katastrofy spowodowanej przez zawalenie rusztowania. Bezpieczeństwo jest priorytetem.

Jakie rusztowania wybrać?



W zależności od tego, z jakim rodzajem budynku, konstrukcji mamy do czynienia indywidualnie dobierany jest system rusztowań fasadowych. Trzy główne rusztowania, jakie są produkowane w SLV Group to:

- SLV-M - rusztowanie modułowe, do wszelkiego rodzaju nietypowych konstrukcji, wykorzystywane również w przemyśle energetycznym, stoczniach, hutach.

- SLV-70 - rusztowanie ramowe, które gwarantuje uzyskanie solidnej, bezpiecznej konstrukcji.

- SLV-73 stosowane przy konstrukcjach biurowych oraz mieszkalnych, może być łączone z rusztowaniem modułowym.